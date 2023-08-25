Предстоящие на 11 октября мероприятия
17:38, Ноябрь 10, 2023
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:43 Начался процесс приема заявлений на получение вынужденными переселенцами из НК гражданства Армении
- 17:38 Предстоящие на 11 октября мероприятия
- 17:28 Слишком много палестинцев было убито: госсекретарь США
- 17:00 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-23
- 16:59 Азиатские индексы - 10-11-23
- 16:44 Прием заявок на получение помощи в размере 50 000 драмов начнется на следующей неделе
- 16:19 Страсбург - платформа развития сети армянской молодежи
- 16:07 В больнице № 1 «Гераци» проводятся операции удаления катаракты при помощи швейцарского ультразвукового оборудования
- 15:31 Никол Пашинян представил вопросы, которые обсуждались на встрече с Макроном
- 15:28 Премьер-министр Армении участвовал в церемонии открытия VI Парижской мирной конференции
- 15:10 МИД РФ выразил готовность организовать встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана
- 14:57 Постпред Ирана при ООН заявил, что Иран не имеет отношения к атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке
- 14:10 Американские врачи сделали первую в мире пересадку всего глаза
- 12:56 Израиль сделал Сирии предупреждение о ненападении на его территорию
- 12:41 Минздрав Палестины сообщил о 18 погибших в результате штурма Израиля лагеря беженцев на западном берегу реки Иордан
- 12:33 Католикос Арам I призвал руководство США оказать поддержку 100 000 армянам христианам – беженцам из Нагорного Карабаха
- 12:22 Президент Италии прибыл с официальным визитом в Узбекистан
- 11:15 Адам Шифф представил в Конгресс США новый законопроект, требующий от Азербайджана освобождения армянских пленных
- 10:40 На армяно-грузинском контрольно-пропускном пункте нет скоплений грузовых машин: Комитет государственных доходов Армении
- 10:24 Начинается командный чемпионат Европы по шахматам 2023
- 10:08 “Ереванский бестселлер”: лидирует роман “На расстоянии 13 км от тоннеля”: армянская литература, октябрь 2023
- 09:55 Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на официальном ужине, данном президентом Франции и его супругой
- 09:43 В Ереване стартует чемпионат мира по самбо
- 09:10 Почему возникают проблемы в рамках программы помощи переселенцам из Нагорного Карабаха в размере 100 000 драмов
- 09:06 Европейские индексы - 09-11-23
18:14, 08.11.2023
2537 просмотров Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией
21:52, 03.11.2023
2209 просмотров Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии
16:18, 05.11.2023
2088 просмотров Израиль первым в истории сбил ракету в космосе. The Telegraph
16:59, 06.11.2023
1960 просмотров Скончался депутат фракции “Гражданский договор” Матевос Асатрян
20:04, 03.11.2023
1959 просмотров Армения готова внести вклад в энергетическую безопасность Европы в случае присоединения к проекту Черноморского кабеля