Слишком много палестинцев было убито: госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу выразил осуждение в связи с большим числом погибших мирных жителей в секторе Газа, заявив, что необходимо сделать больше, чтобы «минимизировать вред палестинскому гражданскому населению».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, хотя Блинкен и похвалил Израиль за объявление о ежедневных гуманитарных паузах и двух гуманитарных коридорах, он сказал, что «можно и нужно сделать больше».

«Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели», — сказал Блинкен на пресс-конференции в индийской столице Нью-Дели. — Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить вред и максимизировать помощь, которую они [мирные палестинцы] получают».

«Мы продолжим обсуждение с Израилем конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения этих целей», — добавил госсекретарь США. Описать детали этих шагов он отказался.