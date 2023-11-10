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Азиатские индексы - 10-11-23

Азиатские индексы - 10-11-23

ТОКИО, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.24% и составил 32568.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.07% и составил 2336.72 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.47% и составил 3038.97 пункта, а HANG SENG снизился на 1.76% и составил 17203.26 пункта.


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