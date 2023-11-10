Прием заявок на получение помощи в размере 50 000 драмов начнется на следующей неделе

Пресс-секретарь министра труда и социальных вопросов Заруи Манучарян представила подробности принятого накануне на заседании правительства решения, согласно которому вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха в течение двух месяцев – в ноябре и декабре, получат социальную поддержку в размере 50 тысяч драмов для покрытия основных потребительских нужд.

Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции 10 ноября Анна Жамакочян отметила: “Вынужденные переселенцы не будут являться бенефициарами программы в следующих случаях: если члены данной семьи проживают в гостиницах или гостевых домах или находятся за пределами Республики Армения или были зарегистрированы в Республике Армения до 19 сентября 2023 года или по состоянию на 2 октября имели на своих банковских счетах средства, превышающие порог в 2 млн. Это ограничение в 2 млн драмов распространяется только на данного человека и не распространяется на членов его семьи, включая детей. Ограничение денежного порога в 2 млн не распространяется на лиц, получающих компенсацию из Национального фонда страхования военнослужащих”.

Анна Жамакочян добавила, что прием заявок по этой программе начнется со следующей недели. Заместитель министра труда и социальных вопросов подчеркнула, что деньги будут выплачиваться в безналичной форме, а в случаях, когда у человека нет банковского счета и есть проблемы с посещением банка, то будут предоставляться определенные услуги по доставке банковских карт по месту жительства. Данная услуга будет оказана следующим социальным группам: людям старше 75 лет, людям с инвалидностью первой или второй группы.