Страсбург - платформа развития сети армянской молодежи

По инициативе Всемирного армянского молодежного движения «ВостАЙН» (WostAYN) и при содействии Совета Европы с 5 по 11 ноября в Страсбурге проходит учебная программа «Right for Democracy with the Community» (Право на демократию вместе с сообществом).

Как передает «Арменпресс», в ней участвуют 30 молодых людей, проживающих в 14 странах Европы, желающих представить и обсудить вопросы демократии, прав человека, укрепления связей Родина-Диаспора и их роль в армянских общинах.

Сара Вальтер, заместитель директора Страсбургского молодежного центра Совета Европы, выступила с приветственной речью на церемонии открытия проекта и представила деятельность Совета, цели проекта и предстоящие задачи. Глава Управления образования и обучения Совета Европы Руй Гоменш представил деятельность управления, его цели и ответил на вопросы участников.

С лекциями выступили эксперты СЕ: президент движения «ВостАЙН», руководитель магистерской программы «Управление образованием» Атом Мхитарян и доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член команды тренеров СЕ Рузанна Иванян. Эксперты СЕ представили модели демократии, степень участия молодежи, форматы и возможности активного вовлечения молодежи в процессы принятия решений.

Участники программы поделились своим опытом участия в проектах сообществ, представив возможности и проблемы.

Участников программы принял постоянный представитель Республики Армения при Совете Европы Арман Хачатрян. Посол представил приоритеты внешней политики Армении в Совете Европы, реализованные работы, и ответил на все вопросы молодых людей.

Вопросы использования механизмов местной демократии были обсуждены с заместителем мэра Страсбурга.

Представители Молодежного центра СЕ Анка-Рукхандра Пандеа и Марджит Барна представили компоненты долгосрочной программы «Демократия здесь, демократия сейчас». Участники имели возможность присутствовать на проходящей в эти дни в Страсбурге конференции «Всемирный форум за демократию», на которой поднимались и вопросы, связанные с Геноцидом армян и проблемой Арцаха.

Инициатор проекта Атом Мхитарян, подчеркнув реализацию курса, сообщил, что в результате будет разработан совместный план действий, направленный на активизацию армянских общин в европейских странах, а также активное вовлечение молодежи в проармянские процессы принятия решений на различных уровнях.

Это еще один международный проект движения «ВостАЙН», реализуемый в Европе при поддержке СЕ, рабочими языками которого являются английский и армянский.

Представители армянских организаций и общин Армении, Франции, Германии, Румынии, Грузии, Польши, Бельгии, Украины, Испании, Латвии, России, Эстонии, Италии и Нидерландов приобрели новые знания и навыки и расширили сеть сотрудничества.