В больнице № 1 «Гераци» проводятся операции удаления катаракты при помощи швейцарского ультразвукового оборудования

В офтальмологической клинике больничного комплекса ЕГМУ № 1 «Гераци» операции удаления катаракты проводятся с использованием швейцарского ультразвукового оборудования последнего поколения.

Как передает «Арменпресс», врач-офтальмолог Агата Снхчян рассказала, что в ходе операции мутный хрусталик удаляется и вместо него устанавливается высококачественная американская линза.

«Граждане Республики Армения могут обратиться к нам для проведения данной операции и в рамках государственного заказа, при наличии соответствующих документов. Наши соотечественники, вынужденно перемещенные из Арцаха, также оперируются в рамках государственного заказа. Обратитесь к нашей опытной команде, восстановите зрение и улучшите качество жизни», - сказала врач.

Университетская офтальмологическая клиника оснащена всем современным оборудованием, необходимым для обследования и лечения глаз.

В случае проблем со зрением вы можете позвонить по номеру 010 301 000, внутренний номер 396, или посетить больничный комплекс №1 «Гераци», ул. Абовяна 60/1.