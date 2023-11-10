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Никол Пашинян представил вопросы, которые обсуждались на встрече с Макроном

Никол Пашинян представил вопросы, которые обсуждались на встрече с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил вопросы, которые обсуждались на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян написал об этом на своей X-странице, назвав беседу с Макроном замечательной.

«Мы обсудили углубление исключительно дружественных отношений и усиление двусторонней повестки  Армения-Франция, сотрудничество с ЕС, а также вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с рабочим визитом находится во Франции. 9 ноября премьер-министр встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

10 ноября Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия VI Парижской мирной конференции, позже он примет участие в панельной дискуссии.


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