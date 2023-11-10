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Премьер-министр Армении участвовал в церемонии открытия VI Парижской мирной конференции

Премьер-министр Армении участвовал в церемонии открытия VI Парижской мирной конференции

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия VI Парижской мирной конференции.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, на церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент группы Всемирного банка Аджай Банга, лидеры ряда стран, правительств и международных организаций.

Участников встречал генеральный директор Парижской мирной конференции Анхель Гурриа. На открытии мероприятия с приветственной речью выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

После Никол Пашинян примет участие в панельной дискуссии: «Сотрудничество в условиях конкуренции, созидание мира и построение более безопасного мира».


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