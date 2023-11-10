МИД РФ выразил готовность организовать встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана

Россия вновь подтвердила, что готова организовать встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве, хотя о точной дате встречи пока не сообщает. Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора. Эта наша готовность неизменна. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим», - сказал Галузин журналистам.