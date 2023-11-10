Постпред Ирана при ООН заявил, что Иран не имеет отношения к атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке

Иран не причастен к нападениям на военные базы США на Ближнем Востоке, несмотря на поддержку, оказываемую ХАМАС и его группировкам. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью CNN заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Сайед Иравани.

«Мы очень четко заявили, что Иран не причастен ни к какому нападению на силы США в регионе», - сказал он, добавив, что нападения на американские базы в Сирии и Ираке были совершены другими силами «по их собственному решению».

На фоне израильско-палестинского конфликта военные базы США в Сирии и Ираке подверглись атакам с применением ракет и беспилотников. Пресс-секретарь Пентагона сообщил 9 ноября, что с 17 октября число таких атак достигло 46.

Тегеран обвиняется в вооружении палестинского радикального движения ХАМАС и различных группировок в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. Иравани заявил, что Иран не собирается расширять линию фронта и старается успокоить своих партнеров в регионе, но и другие должны внести свой вклад.

8 ноября повстанческое движение «Ансар Аллах» в Йемене сообщило, что хуситы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами страны. 9 ноября в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, произошли столкновения американских военнослужащих с военными сирийской армии. 8 ноября ВС США нанесли удар по складу с оружием в Сирии, который, по мнению Вашингтона, использовали Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанные с ним группировки.