Американские врачи сделали первую в мире пересадку всего глаза

В США врачи впервые в мире провели пересадку всего глаза. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом опубликовано на сайте Университета Нью-Йорка им. Лангона (NYULH).

«Команда хирургов из NYULH выполнила первую в мире трансплантацию всего глаза и части лица 46-летнему ветерану войны из Арканзаса, который пережил высоковольтную электротравму во время работы», - говорится в сообщении.

Операция была проведена 27 мая. В ней участвовали более 140 хирургов, медсестер и медицинских работников. Она длилась почти 21 час. Пересаженный глаз за это время показывал «замечательные признаки здоровья», однако пока неизвестно, сможет ли пациент им видеть. Сообщается, что мужчина также потерял левую руку, часть щеки, подбородок, весь нос, губы и передние зубы.

Пока это единственная успешная комбинированная трансплантация.