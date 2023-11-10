Минздрав Палестины сообщил о 18 погибших в результате штурма Израиля лагеря беженцев на западном берегу реки Иордан

В результате штурма Израиля лагеря беженцев в городе Джанин на западном берегу реки Иордан, совершенного 9 ноября, число жертв достигло 18. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на сообщение Министерства здравоохранения Палестины.

Более 20 человек получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии. Врачи считают, что погибших, вероятно, станет больше.

Палестинское информационное агентство WAFA рассказало, что подразделения израильской армии при штурме использовали БПЛА и тяжелые военные бульдозеры, снайперы обстреливали лагерь беженцев с крыш соседних зданий. Израильские военные обстреляли и больницу в Дженине, под обстрел попали и врачи и машины скорой помощи.

В результате внезапной атаки ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты 1400 человек, около 240 человек были взяты в плен. Израиль стал наносить удары по сектору Газа. Количество жертв в Газе превысило 10 500 человек. 40% из них - дети.