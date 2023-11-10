Католикос Арам I призвал руководство США оказать поддержку 100 000 армянам христианам – беженцам из Нагорного Карабаха

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I посетил Палату представителей США по приглашению конгрессмена Адама Шиффа. Он провел встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, бывшим спикером Нэнси Пелоси, призвал руководство США оказать поддержку 100 000 армянам христианам – беженцам из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», Католикос Арам I в Палате представителей обратился с молитвой к Всевышнему, прося милости и помощи Божьей для более 100 000 армянских беженцев, которые вынуждены были покинуть Нагорный Карабах, свою многовековую Родину.

Арама I приветствовал конгрессмен Адам Шифф, подчеркнув, что «его непоколебимая приверженность вере, общине и состраданию воплощает живительный дух армянской диаспоры».

Комитет «Ай Дата» Америки отмечает, на организованном им приеме Католикос Арам I также встретился с членами Демократической партии Кэтрин Кларк, Джимом Костой, Анной Эшу, Янг Кимом, Барбарой Ли, Брэдом Шерманом и другими. Он провел отдельную встречу и с конгрессменом-республиканцем Джерри Карлом.