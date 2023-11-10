Президент Италии прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Президент Италии Серджио Маттарелла по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

«По приглашению президента Шавката Мирзиёева, 9 ноября текущего года президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла в сопровождении дочери Лауры Маттареллы прибыл в нашу страну с официальным визитом», - сообщение пресс-службы передает ТАСС.

«В Ташкентском международном аэропорту их встретили премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица. После высокий гость отправился в отведенную для него резиденцию».

Ранее сообщалось, что в соответствии с повесткой визита в Ташкенте пройдут переговоры на высоком уровне, в ходе которых президенты обсудят вопросы узбекско-итальянских отношений, дальнейшего развития стратегического партнёрства и расширения взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях.

Также сообщалось, что Маттарелла посетит города Самарканд и Хива, где ознакомится с историческим и культурным наследием Узбекистана.