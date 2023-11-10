Адам Шифф представил в Конгресс США новый законопроект, требующий от Азербайджана освобождения армянских пленных

Конгрессмен США Адам Шифф представил законопроект, требующий от Азербайджана немедленного освобождения армянских военнопленных, захваченных в плен мирных жителей и политических заключенных, в том числе и правительственных чиновников Нагорного Карабаха, которые незаконно были задержаны в сентябре во время этнической чистки Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», законопроект, в частности, призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского (Акт о глобальной подотчетности в области прав человека) против чиновников правительства Азербайджана, ответственных за незаконные задержания, пытки, внесудебные расправы и убийства армянских военнопленных.

В законопроекте также повторяются призывы к Конгрессу обеспечить соблюдение ограничений Резолюции 907 и приостановить военную помощь США Азербайджану.

«Азербайджан уже виновен в тяжких злодеяниях, совершенных во время последней войны, а продолжающиеся незаконные задержания армян усложняют проблему. Обращение в Азербайджане с этими заключенными, включая пытки и убийства, представляет прямую угрозу международному закону и порядку. Моя резолюция призывает американское правительство и международное сообщество выступить против грубых нарушений прав человека, совершенных режимом Алиева в отношении армянской общины, и вернуть этих заключенных их семьям», - приводит слова из законопроекта Комитет «Ай Дата» США.

Законопроект осуждает незаконный арест гражданских и военных чиновников Нагорного Карабаха, содержащихся в Азербайджане в качестве политзаключенных, в частности бывших президентов Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, председателя Парламента Давида Ишханяна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, бывших военных командиров Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.

Призывы, озвученные в этом законопроекте, отражают представленные в Конгресс другие двухпартийные законопроекты и многочисленные письма, направленные администрации Байдена.