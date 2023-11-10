На армяно-грузинском контрольно-пропускном пункте нет скоплений грузовых машин: Комитет государственных доходов Армении

Информация, распространяемая СМИ о скоплении около 600 грузовых машин на КПП армяно-грузинской границы не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Комитета государственных доходов РА.

«КПП «Баграташен» функционирует нормально, но с некоторой нагрузкой. Армянская сторона находится на постоянной связи с грузинскими партнерами и в случае подобной ситуации возникшие проблемы оперативно будут решены. На данный момент армянская сторона не получала никаких сведений о скоплении грузовых машин на КПП с грузинской стороны.

Ежедневная пропускная способность грузовых автомобилей на КПП «Баграташен» превышает 300 единиц, следовательно, какое-либо транспортное средство не может оставаться на КПП в течение нескольких дней и не пересечь границу», - сообщили в комитете.