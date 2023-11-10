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Начинается командный чемпионат Европы по шахматам 2023

Начинается командный чемпионат Европы по шахматам 2023

Женская и мужская сборные Армении по шахматам начинают борьбу на командном чемпионате Европы. Как сообщает «Арменпресс», в мужской сборной выступят Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян, Грант Мелкумян, Шант Саркисян и Самвел Тер-Саакян. В женской сборной - Элина Даниелян, Мариам Мкртчян, Мария Геворкян, Сусанна Габоян и Лилит Мкртчян.

Командный чемпионат Европы по шахматам 2023 пройдет с 11 по 20 ноября в Будве, Черногория. Он состоит из 9 туров. В мужском турнире участвуют 38 команд, в женском - 32 команды.


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