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Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на официальном ужине, данном президентом Франции и его супругой

Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на официальном ужине, данном президентом Франции и его супругой

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян присутствовал на официальном ужине в Елисейском дворце, данном президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит Макрон в честь глав государств, правительств и международных организаций-участников VI Парижской мирной конференции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра РА.


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