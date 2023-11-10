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Европейские индексы - 09-11-23

Европейские индексы - 09-11-23

МОСКВА, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.81% и составил 15352.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.13% и составил 7113.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.73% и составил 7455.67 пункта, а российский RTSI снизился на 0.37% и составил 1108.87 пункта.


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