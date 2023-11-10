Цены на цветные металлы - 09-11-23

ЛОНДОН, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.65% и составила 2236.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.75% и составила 8110.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.77% и составила 2179.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.75% и составила 17940.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.60% и составила 24675.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.54% и составила 2600.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.