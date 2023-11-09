В Париже состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Франции

В Елисейском дворце состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Франции сначала выразил соболезнования премьер-министру в связи со смертью постоянного представителя Республики Армения при ЮНЕСКО, личного представителя премьер-министра Республики Армения в Международной организации Франкофонии Кристиана Тер-Степаняна. Эммануэль Макрон еще раз подчеркнул поддержку Франции в дальнейшем развитии Армении и преодолении существующих вызовов.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и соболезнования. Премьер-министр подчеркнул важность развития армяно-французского сотрудничества во всех сферах и подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в этом вопросе.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с процессом регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В вопросе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном была подчеркнута важность принципов, отраженных в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета.

Были затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также шаги правительства Армении по их преодолению. Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.

Были также обсуждены вопросы дальнейшего углубления и расширения армяно-французского сотрудничества в сфере экономики, развития инфраструктуры и в других отраслях. Стороны выразили готовность последовательно продолжать работу в этом направлении.

Состоялся обмен мыслями о региональном мире и стабильности, а также сотрудничестве Армения-Европейский союз.