Ни на каком из отрезков суверенной территории Армении не может быть установлен контроль третьей страны: МИД

Пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян выступила с комментарием в связи с заявлением официального представителя МИД России. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в комментарии говорится:

“Правительство Республики Армения буквально недавно опубликовало проект «Перекресток мира», из основных принципов которого становится очевидным, что в случае открытия региональных коммуникаций Республика Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения.

Кроме того, недавно в СНБ Республики Армения был создан специальный отдел, задачей которого в случае открытия региональных коммуникаций является обеспечение безопасности этих коммуникаций, а также провозимых через них товаров, грузов, транспортных средств и людей.

Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета, и ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей страны”.