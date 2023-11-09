Около 300 несовершеннолетних граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России.

Месяц они находятся в блокаде”, - отметила Захарова.