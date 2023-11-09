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Около 300 несовершеннолетних граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа

Около 300 несовершеннолетних граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа

Около 300 несовершеннолетних граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. 

Месяц они находятся в блокаде”, - отметила Захарова.


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