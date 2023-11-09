Минздрав Газы заявил об увеличении числа погибших медработников до 195

По меньшей мере 195 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла сообщала, что число медицинских работников, погибших в результате израильских ударов, достигло 150.

"Израильский оккупант усилил удары по медицинскому персоналу, что привело к гибели 195 медицинских работников и уничтожению 51 машины скорой помощи", - говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал минздрава.

Представитель минздрава также сообщил о прекращении всех медицинских услуг в специализированных детских больницах Ар-Рантиси и Аль-Наср.