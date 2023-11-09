Александр Петраков опубликовал список футболистов, приглашенных в национальную сборную Армении
В преддверии матчей двух заключительных туров отборочного раунда чемпионата Европы УЕФА 2024 г. Армения - Уэльс и Хорватия - Армения главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков опубликовал список футболистов, приглашенных в команду:
Вратари
Огньен Чанчаревич - «Алашкерт»
Арсен Бегларян - «Арарат-Армения»
Станислав Бучнев - «Пюник»
Защитники
Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)
Камо Оганесян - «Астана» (Казахстан)
Георгий Арутюнян - «Краснодар» (Россия)
Наир Тихнизян - «Локомотив» (Москва, Россия)
Андре Чалышыр - «Бромапойкарна» (Швеция)
Степа Мкртчян - «Осик» (Хорватия)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Жирайр Маргарян – «Урарту»
Эрик Пилоян - «Урарту»
Альберт Хачумян - БКМА
Полузащитники/нападающие
Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)
Ваан Бичахчян - «Погонь» (Польша)
Лукас Селараян - «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)
Угочукву Иву - «Рубин» (Казань, Россия)
Эдгар Севикян - «Пари» (Нижний Новгород, Россия)
Артур Серобян - «Каса Пиа» (Португалия)
Нарек Агасарян - «Урарту»
Артак Дашян - «Пюник»
Оганес Арутюнян - «Пюник»
Артур Миранян - «Ноа»
Жирайр Шагоян - ЦСКА (София, Болгария)
Грант-Леон Ранос - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении начнет подготовку к матчам 13 ноября в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
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