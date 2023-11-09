Александр Петраков опубликовал список футболистов, приглашенных в национальную сборную Армении

В преддверии матчей двух заключительных туров отборочного раунда чемпионата Европы УЕФА 2024 г. Армения - Уэльс и Хорватия - Армения главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков опубликовал список футболистов, приглашенных в команду:

Вратари

Огньен Чанчаревич - «Алашкерт»

Арсен Бегларян - «Арарат-Армения»

Станислав Бучнев - «Пюник»

Защитники

Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)

Камо Оганесян - «Астана» (Казахстан)

Георгий Арутюнян - «Краснодар» (Россия)

Наир Тихнизян - «Локомотив» (Москва, Россия)

Андре Чалышыр - «Бромапойкарна» (Швеция)

Степа Мкртчян - «Осик» (Хорватия)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Жирайр Маргарян – «Урарту»

Эрик Пилоян - «Урарту»

Альберт Хачумян - БКМА

Полузащитники/нападающие

Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)

Ваан Бичахчян - «Погонь» (Польша)

Лукас Селараян - «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)

Угочукву Иву - «Рубин» (Казань, Россия)

Эдгар Севикян - «Пари» (Нижний Новгород, Россия)

Артур Серобян - «Каса Пиа» (Португалия)

Нарек Агасарян - «Урарту»

Артак Дашян - «Пюник»

Оганес Арутюнян - «Пюник»

Артур Миранян - «Ноа»

Жирайр Шагоян - ЦСКА (София, Болгария)

Грант-Леон Ранос - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении начнет подготовку к матчам 13 ноября в Техническом центре ФФА/Академии футбола.