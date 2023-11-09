На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении армии.