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На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении армии.


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