В новом аналитическом отчете Всемирный банк предлагает Армении пути повышения эффективности государственных расходов, в том числе направленные на улучшение фискальных показателей Армении. Как сообщает Арменпресс, доклад под названием “Исследование государственных расходов Армении: повышение эффективности расходов” был представлен офисом Всемирного банка в Армении.

“Повышение эффективности расходов является для нас чрезвычайно важной целью. И мы проводим множество мероприятий в этом направлении совместно с нашими международными партнерами. И у нас есть глубокое осознание важности этого вопроса, поскольку мы знаем, что если мы не проведем существенную работу в этом направлении, то мы не сможем быть конкурентоспособными в долгосрочной перспективе и в конечном итоге осуществить все наши мечты”, - сказал министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

Фото։ Айка Бадаляна

По словам министра, доклад очень важен для правительства, он также открывает более широкую перспективу для лучшего понимания проблем и того, в каком направлении следует проводить более эффективную политику.

“Мы должны констатировать, что в последние годы наши доходы и расходы росли быстрее, чем возможности нашей государственной системы по разработке целевых программ. Это имеет как объективные, так и субъективные причины. Мы уже предприняли важные шаги, чтобы восполнить этот пробел, но в ближайшем будущем мы должны приумножить наши шаги”, - сказал министр, напомнив о тех вызовах, с которыми страна сталкивается.

Доклад был составлен большой командой специалистов Всемирного банка в сотрудничестве с армянскими ведомствами. В докладе говорится об улучшении эффективности расходов на социальную защиту, здравоохранение и капитальные расходы.

“Доклад в основном предназначен для сотрудников министерств, представлены предложения по повышению эффективности расходов. Представлен пример того, как более эффективно воздействовать на уязвимые группы, чтобы социальные расходы были более эффективными”, - сказала старший экономист Всемирного банка Армине Манукян.

Экономист Всемирного банка отметила, что в сфере здравоохранения, например, на больницы тратится больше средств, чем на учреждения первичного звена здравоохранения. “Это увеличивает общий размер расходов. Рекомендуется повысить эффективность системы первичного звена здравоохранения, чтобы средства, потраченные на общий сектор здравоохранения, уменьшились”, - сказала она.

Обзор государственных расходов показал, что благодаря поддержке реформ налоговой политики и администрирования сбор налогов в Армении увеличился, и правительство в настоящее время располагает достаточными ресурсами для поддержания расходов и стабильного уровня долга. Таким образом, в докладе содержатся конкретные предложения по увеличению капитальных расходов, изменениям в социальной помощи и пенсионном обеспечении, а также поэтапному внедрению всеобщего медицинского страхования.

“Я думаю, что мы провели довольно хороший анализ того, как можно повысить экономическую эффективность. Я думаю, что Армения должна гордиться реформами, реализованными за последние несколько лет. Исследование государственных расходов документально подтверждает, что финансовые показатели Армении демонстрируют признаки улучшения. Это связано с очень продуманными реформами, проводимыми правительством Армении”, - сказал региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Михал Рутковский.

Он отметил, что исследование человеческого капитала показывает, что существует множество возможностей для повышения эффективности расходов в ключевых секторах Армении, таких как инфраструктура, транспорт, здравоохранение и другие отрасли. И эти возможности для улучшения, по его словам, очень хорошо представлены в докладе.

Рутковский коснулся также кризиса в Армении в связи с вынужденным переселением армян из Нагорного Карабаха в Армению. Он подчеркнул, что это трагедия, которую нельзя игнорировать с точки зрения анализа экономической эффективности.