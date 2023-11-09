В Дели для борьбы со смогом намерены вызвать искусственный дождь

Правительство национального округа Дели, в который входит Нью-Дели, планирует вызвать искусственный дождь 20-21 ноября, чтобы помочь горожанам, задыхающимся из-за резкого ухудшения качества воздуха. Как сообщил журналистам министр окружающей среды делийского правительства Гопал Раи, власти города намерены предоставить этот план в Верховный суд, который потребовал от властей применения срочных мер для борьбы с ядовитым смогом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Гопал Раи провел встречу с участием министра финансов города и командой ученых из Индийского технологического института (Indian Institute of Technology, IIT) в Канпуре. Специалисты IIT предложили вызвать осадки, что, по их мнению, может помочь в условиях чрезвычайной ситуации с качеством воздуха в Нью-Дели.

"Команда IIT заявила, что для создания искусственного дождя необходима облачность не менее 40%. Существует вероятность такой облачности 20-21 ноября", - приводит слова Раи телеканал NDTV. "Во время слушаний в Верховном суде в пятницу мы выдвинем это предложение, чтобы суд мог его рассмотреть. Если суд даст добро, мы будем работать с центральным правительством, чтобы получить необходимые разрешения", - добавил он.

Ранее Верховный суд страны потребовал от соседних с Дели штатов немедленно прекратить сжигание соломы и стерни (стеблей злаков после сбора урожая). От центральных и городских властей судьи потребовали представить подробный план мер по борьбе с резким ухудшением качества воздуха в Нью-Дели.

Средний индекс качества воздуха (ИКВ) в Нью-Дели на протяжении последней недели превышает 450. При этом "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".

Расположенные рядом с Дели штаты Пенджаб и Харьяна - важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. В октябре-ноябре после уборки урожая остается более 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть которых по традиции сжигается на поле или рядом с ним, несмотря на официальный запрет. Гарь стекается в Дели, который расположен в низине. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и мегаполис почти не проветривается. Ежегодно осень там отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, его вдыхание равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. В августовском докладе Института энергетической политики Чикагского университета отмечалось, что загрязнение воздуха сокращает жизнь делийцев почти на 12 лет.