Почему возникают проблемы в рамках программы помощи переселенцам из Нагорного Карабаха в размере 100 000 драмов

Центральный банк Армении регулярно обновляет и передает в Министерство труда и социальных вопросов данные о получателях единовременной помощи в размере 100 000 драмов, предоставляемой государством вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Служба по связям с общественностью ЦБ РА в ответ на вопрос «Арменпресс» дала разъяснение, почему некоторые бенефициары до сих пор не получили эти 100 000 драмов. Банки не приняли эти средства, отправили их обратно, так как возникли проблемы с их картами и их данными.

«Естественно, что при обработке, корректировке и передаче такого объема информации могут возникать технические ошибки, которые, однако, устраняются в максимально короткие сроки специалистами всех задействованных структур. Если у получателя, кроме той карты, с которой возникла проблема с переводом денег, есть и другая карта, то деньги переводятся на эту карту. Если у получателя нет другой карты, необходимо обратиться в банк для получения новой карты, после чего деньги будут переведены на новую карту. За всеми дополнительными разъяснениями необходимо обращаться в Министерство труда и социальных вопросов», - добавили в ЦБ.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов РА Зара Манучарян уточнила, что перевод осуществляется на счет, предоставленный Центральным банком Единой социальной службе министерства.

«Если гражданин решил свою проблему с банком, нам передается новый номер счета и осуществляется перевод. Переводы в рамках программы единовременной помощи в размере 100 000 осуществляются еженедельно, в основном по пятницам», - пояснила Манучарян, добавив, что данные 104 200 человек уже отправлены для получения денег в рамках этой программы. Из них 75 725 - совершеннолетние бенефициары, 28 475 - несовершеннолетние.