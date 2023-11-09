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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-11-23

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-11-23

ЕРЕВАН, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 ноября, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 402.68 драм. Курс евро вырос на 0.86 драмa и составил 430.34 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 4.37 драм. Курс британского фунта вырос на 0.97 драмa и составил 494.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 6.76 драмa и составила 25366.65 драм. Цена серебра сократилась на 1.11 драмa и составила 290.52 драм.


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