Азиатские индексы - 09-11-23

ТОКИО, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.49% и составил 32646.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.26% и составил 2335.12 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 3053.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.33% и составил 17511.29 пункта.