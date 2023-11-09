Президент и министр экономики обсудили заметные сдвиги в различных отраслях и направлениях экономики Армении

Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян принял министра экономики Армении Ваана Керобяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поблагодарив за приём, министр представил президенту общие показатели экономической активности и тенденции развития. В ходе беседы были обсуждены заметные сдвиги в различных отраслях и направлениях экономики страны, перспективы внедрения соответствующих современным требованиям методов и новейших механизмов организации экономики в сфере сельского хозяйства, а также проводимые в этом направлении работы.

В ходе беседы были затронуты шаги по расширению объёмов товарооборота и приобретению новых внешних рынков потребления. В этом контексте обоюдно была подчёркнута важность усилий по поиску новых направлений стимулирования экспорта и содействия армянским экспортерам в этом вопросе.

Ваан Керобян сообщил президенту Ваагну Хачатуряну подробности о предстоящем форуме «Дни науки и предпринимательства 2023», который пройдёт 1-2 декабря в Ереване по инициативе министерства.