Россия направит в Армению 40 тонн гуманитарной помощи для перемещенных из Нагорного Карабаха армян

В ближайшие дни Москва отправит в Армению 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы содействуем Армении и армянам Карабаха в гуманитарной сфере. В частности по линии правительства РФ с учетом потребностей армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи», - сказала Захарова в ходе брифинга.

Ввиду приближающейся зимы в составе гуманитарного груза передвижная электростанция, способная обеспечить электроэнергией десятки домов.

«Готовящаяся гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев», - добавила представитель МИД России.

Захарова напомнила, что Русская Гуманитарная Миссия (РГМ) доставила в Армению 6 тонн продовольствия: 500 продуктовых наборов, 500 пакетов со средствами личной гигиены, бытовой химии. Кроме того, РГМ совместно с представительством «РосСотрудничества» в Ереване оказывает и моральную и психологическую помощь, свыше 20 тонн гуманитарного содействия направил и благотворительный фонд «Доктор Лиза».

Официальный представитель МИД России также отметила, что 20-21 октября через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования в ряд городов Армении, в том числе в Севан и Гавар, было доставлено 1,5 тонны гуманитарной помощи. 2 ноября Национальный научно-исследовательский институт связи России передал общине Арени продукты и теплую одежду.

Захарова упомянула еще несколько организаций, которые также оказали помощь армянам, перемещенным из Нагорного Карабаха.