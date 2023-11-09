Пианист Айк Меликян и скрипачка Ануш Никогосян исполнят произведения Брамса

17 ноября в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится концерт, посвященный 190-летию немецкого композитора, пианиста, дирижера Йоханнеса Брамса. Выступят пианист Айк Меликян и скрипачка Ануш Никогосян.

Как сообщает «Арменпресс», прозвучат камерные произведения Брамса и Klavierstück 6 Вольфганга Рима.

Концерт организован посольством Германии в Армении и Национальным центром камерной музыки.