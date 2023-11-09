Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь 2023

Пианист Айк Меликян и скрипачка Ануш Никогосян исполнят произведения Брамса

Пианист Айк Меликян и скрипачка Ануш Никогосян исполнят произведения Брамса

17 ноября в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится концерт, посвященный 190-летию немецкого композитора, пианиста, дирижера Йоханнеса Брамса. Выступят пианист Айк Меликян и скрипачка Ануш Никогосян. 

Как сообщает «Арменпресс», прозвучат камерные произведения Брамса и Klavierstück 6 Вольфганга Рима.

Концерт организован посольством Германии в Армении и Национальным центром камерной музыки.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]