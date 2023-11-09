На следующем заседании Совета министров ИД ЕС будет и вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

В повестке заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 13-14 ноября в Брюсселе, будет и вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом корреспонденту «Арменпресс» в Брюсселе сообщил главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Питер Стано.

По словам Питера Стано, обсуждение планировалось еще на предыдущем заседании в Люксембурге, но из-за нехватки времени оно было перенесено на заседание 13-14 ноября.

Лилит Гаспарян