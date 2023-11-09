На следующем заседании Совета министров ИД ЕС будет и вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
16:24, 9 Ноябрь 2023
В повестке заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 13-14 ноября в Брюсселе, будет и вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Об этом корреспонденту «Арменпресс» в Брюсселе сообщил главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Питер Стано.
По словам Питера Стано, обсуждение планировалось еще на предыдущем заседании в Люксембурге, но из-за нехватки времени оно было перенесено на заседание 13-14 ноября.
Лилит Гаспарян
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