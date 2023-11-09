Картина Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе за $139 миллионов

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» была продана на аукционе за $139,364 миллиона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

На полотне изображена возлюбленная Пикассо Мария-Тереза ​​Вальтер с наручными часами. Лидия Гассман, исследователь работ Пикассо, предполагает, что часы имели для художника особое значение и символизировали «любовь, разъедаемую временем».

В 1966 году «Женщина с часами» была приобретена у Пикассо галереей Бейелер в Базеле. В 1968 году картина была передана в коллекцию галереи Pace Gallery в Нью-Йорке. В ноябре 1968 года картину приобрела известный американский коллекционер Эмили Фишер Ландау.

Более полувека картина висела над камином в ее нью-йоркской квартире. Ландау умер в марте 2023 года в возрасте 103 лет. Аукционный дом Sotheby's получил право продать часть ее коллекции. В ее коллекции почти 120 работ стоимостью около 400 миллионов долларов.

BBC сообщил, что имя нового владельца картины Пикассо не разглашается.