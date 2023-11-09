Французские журналисты удостоились премии за статью о Нагорном Карабахе

Французские журналисты Пьер Сотрей и Тома Гишар удостоились премии за статью: «Потерянные рисунки Нагорного Карабаха. По следам армянской семьи, живущей в изгнании».

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию журнала La Croix в социальной сети X.

Статья о Нагорном Карабахе, опубликованная в журнале La Croix Hebdo, была удостоена Премии молодых журналистов Фонда Varenne, который поддерживает журналистику во Франции и за рубежом.

Соавтор статьи Пьер Сотрей поблагодарил за награду на своей странице в социальной сети X.

«Я чрезвычайно счастлив, получить награду за расследование, которое я провел с моим другом Томом Гишаром об утраченных рисунках Нагорного Карабаха, и которое было опубликовано в мае в La Croix Hebdo», - написал он.