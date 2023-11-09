То, что произошло в Нагорном Карабахе после агрессии Азербайджана, является своего рода геноцидом: интервью Луиса Окампо

Луис Морено Окампо, бывший главный прокурор Международного уголовного суда, считает, что государства сознательно игнорируют опасность геноцидов, чтобы не нести обязательства по их предотвращению.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» в Брюсселе Морено Окампо заявил, что принудительное перемещение армян Нагорного Карабаха после военной агрессии Азербайджана также является формой геноцида, подчеркнув, что геноцид - это не только массовое убийство.

Господин Окампо, 7 августа Вы представили президенту Республики Арцах свое профессиональное мнение, а затем и опубликовали его, охарактеризовав осаду и полную блокаду Нагорного Карабаха как геноцид. Что можно было сделать тогда, чтобы предотвратить грядущую катастрофу?

Этот доклад был важен, потому что мы создали общественное мнение. Однако государства делают нечто удивительное - они сознательно игнорируют угрозу геноцида, чтобы избежать обязательств по предотвращению геноцида; это то, к чему мы пришли. По сути, мы выяснили, что государства стараются избегать слова «геноцид». Даже когда Конгресс США принял мой доклад и начал действовать, Госдепартамент США, не говоря геноцид, заявил, что будет защищать Нагорный Карабах на международном уровне. Но было слишком поздно. Они это сказали, и через три дня Алиев напал.

Как Вы прокомментируете то, что произошло после 19 сентября? Похоже, многие, когда говорят о геноциде, представляют себе только резню. Но за несколько дней более ста тысяч человек, бросив все, покинули свою Родину.

Это также геноцид согласно статье 2(B) Конвенции о геноциде (причинение тяжкого физического или психического вреда члену группы). Есть новый отчет Хуана Мендеса, в котором говорится, что тот факт, что 100 000 человек уехали, свидетельствует о психологическом ущербе, потому что они оставили позади все. Так что это своего рода геноцид, геноцид - это не только убийство. Да, массовых убийств не было, но есть психологический ущерб: вся община покинула родную землю.

Какие правовые механизмы защиты прав народа Нагорного Карабаха могут сработать и насколько реальным Вы считаете восстановление прав этих людей согласно международным нормам?

Я думаю, что сейчас важно, что Франция лидирует в этом вопросе. Это важное государство, которое продвигает повестку дня, и мы должны бороться за это. Мы должны бороться за уважение прав людей, потому что люди, даже если их нет там, все равно являются владельцами этой земли и собственности, поэтому мы должны уважать их права. И я считаю еще одним приоритетом исцеление людей и освобождение заложников. В Азербайджане 53 заключенных. Проблема в том, что международное право не работает таким образом, что, например, если кто-то украл ваш велосипед, вы можете обратиться в полицию и обратиться в суд. Нет, такого не существует. У нас есть Международный суд, предположительно для государств, и есть Международный уголовный суд, который занимается судебным преследованием отдельных лиц. Юридический процесс освобождения этих людей непрост, но мы должны развивать этот процесс политически. Именно поэтому даже эта конференция (конференция по вопросу Нагорного Карабаха в Европарламенте) была важна.

Как Вы оцениваете поведение международного сообщества, что международное сообщество могло сделать, и чего оно не сделало, и то, что бездействие привело к такому результату?

Ну, это проблема, провал. Потому что в мире нет глобальных институтов. По сути, единственным глобальным независимым институтом является Международный уголовный суд, и всё. Этого недостаточно. Представьте себе страну с одним судом, без правительства и политической системы. Поэтому Армения должна быть вовлечена в решение проблемы. И именно поэтому подобные встречи, обсуждения с политическими лидерами о том, что они могут сделать, - это то, что нам нужно делать. Армения показывает, что не только она сама, но и цивилизация находится под угрозой, и поэтому армяне не одиноки. Но Армения имеет решающее значение. Армения имеет очень значительную диаспору во всем мире. У вас есть невероятная сила, и мы можем ее использовать.

Есть некоторые конфликты, которым уделяется больше внимания, чем другим. Как будто, все дети одинаковы, и не все женщины - женщины. Как Вы объясняете эту двойственность?

Ну, вы знаете, продолжительность внимания средств массовой информации составляет всего 6 мгновений. Это нормально. Вначале в средствах массовой информации был геноцид в Дарфуре, затем пришла Арабская весна, затем Ливия, затем Сирия, затем Россия, езиды, рохинджи. Всегда возникает новый конфликт, прикрывающий провал предыдущего конфликта. И именно поэтому в этом, 2023 году, мы стали свидетелями пяти геноцидов. Сейчас самое время это исправлять. Тот факт, что армянская и еврейская диаспоры настолько распространены, действительно может помочь изменить эту ситуацию. Я понимаю, что для армянской диаспоры настал очень трудный момент, что возможны даже нападения на Армению, даже, но вы должны понять, что никогда не выиграете, если перестанете бороться. Так что вам придется продолжать бороться, и вы не одиноки.

Лилит Гаспарян