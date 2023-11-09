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Запрещен ввоз в Армению мяса птицы из Бразилии: ИОБПП

Запрещен ввоз в Армению мяса птицы из Бразилии: ИОБПП

В результате пограничного контроля Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, проведенного с 30 октября по 3 ноября, на основании лабораторного несоответствия, запрещен ввоз в Армению мяса птицы из Бразилии (48 792 кг) с бактериями Listeria monocytogenes.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении.


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