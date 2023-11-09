На данный момент нет договоренности о встрече Армения-Азербайджан на высоком уровне: замминистра ИД Армении

На данный момент нет договоренности о какой-либо встрече на высоком уровне между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, отвечая на вопрос, не зашли ли переговоры в тупик.

«На данный момент нет договоренности о какой-либо конкретной встрече. Встреча на уровне лидеров не состоялась, но посредники проводят определенную работу по организации новой встречи. Ждём, когда состоится новая встреча. На данный момент сложно что-либо сказать о формате, месте и посреднике встречи», - сказал Костанян.