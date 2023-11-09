Между Арменией и Международным валютным фондом достигнуто рабочее соглашение по второму пересмотру Резервной программы

В итоге обсуждений, прошедших с 13 по 25 сентября 2023 года, было достигнуто рабочее соглашение между Республикой Армения и Международным валютным фондом о втором пересмотре действующей трехлетней Резервной программы, согласно которому финансовые ресурсы в размере $24,3 млн станут доступными для Армении, общая доступность составит $72,9 млн.

Как сообщает «Арменпресс», в основе пересмотра был зафиксированный значительный прогресс армянской стороны в направлении сохранения макроэкономической стабильности, укрепления устойчивости экономики, последовательного осуществления структурных реформ, мобилизации доходов, управления государственными инвестициями и улучшения бизнес-среды.

Партнеры из МВФ подчеркнули высокие темпы экономического роста Армении в течение первого семестра 2023 года (10,5%). По прогнозу МВФ, в 2023 году рост ВВП Армении составит 7%, в 2024 году экономический рост замедлится и стабилизируется на уровне 5%. По мнению представителей МВФ, госдолг управляем и стабилен. Они коснулись и усилий армянской стороны, направленных на сдерживание инфляции, которые дали результаты как благодаря активной денежно-кредитной политике, так и повышению обменного курса и падению цен на продукты питания и транспортных перевозок.

МВФ высоко оценил быструю реакцию правительства РА на нужды более 100 000 вынужденно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, переехавших в Армению, предоставившего им денежную помощь, временное жилье. В проекте государственного бюджета 2024 года отмечено, что он должным образом предусматривает помощь перемещенным лицам, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность. МВФ ожидает, что планируемый дефицит госбюджета позволит осуществить приоритетные социальные и капитальные расходы, а постоянные усилия по улучшению мобилизации доходов позволят сформировать необходимые ресурсы. Кроме того, запланированная фискальная политика позволит предотвратить перегрев экономики и сохранить долг на стабильном и управляемом уровне.