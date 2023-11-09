Запрет на экспорт зерна из Армении в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, продлен еще на 6 месяцев.

Как сообщает «Арменпресс», это решение было принято на очередном заседании правительства.

Проектом постановления правительства РА «О применении временного запрета на экспорт ряда товаров из Армении в страны, не являющиеся членами ЕАЭС» вводится временный запрет на 6 месяцев в отношении экспорта ряда сельскохозяйственных товаров, в том числе пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречиху, семена подсолнечника.

Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию экономики Республики Армения, поскольку внутреннее производство данной продукции не обеспечивает потребности рынка Республики Армения, и этот пробел восполняется в основном за счет импорта.

Запрет не будет распространяться на товары, ввозимые в РА и вывозимые из РА, оформленные по таможенной процедуре «реэкспорт».