Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь 2023

Владимир Путин прибыл в Казахстан

Владимир Путин прибыл в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

В Астане Путина ждет насыщенная рабочая программа. Он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в государственной резиденции «Акорда». После переговоров в узком и расширенном составе планируется подписание документов. По данным пресс-службы Кремля, в повестке дня будут перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.

По итогам встречи лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

Отдельным пунктом программы является участие Путина и Токаева в пленарном заседании XIX конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Казахстана, в котором они примут участие в режиме видеоконференции. Сама конференция пройдет в городе Костанай. Тема конференции: «Сельское хозяйство - основа сильной экономики».

Касым-Жомарт Токаев даст официальный прием в честь российского лидера.

Встреча президентов уже пятая в этом году. Они регулярно общаются и по телефону.

Несколько дней назад Казахстан посетил и президент Франции Эммануэль Макрон.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]