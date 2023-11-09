На первичные потребительские расходы вынужденных переселенцев из НК правительство предоставит по 50 000 драмов

Правительство утвердило меры социальной помощи для покрытия первичных потребительских расходов вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и порядок предоставления содействия.

Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Министр отметил, что проектом предлагает двухмесячную социальную помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в размере 50 000 драмов в месяц в ноябре и декабре.

«Бенефициарами станут лица, являющиеся бенефициарами единовременной помощи в размере 100 000 драмов, за некоторыми исключениями. Бенефициарами не будут лица, временно проживающие в гостиницах или гостевых домах, не находящиеся в Республике Армения и имеющие денежные средства на банковских счетах более 2 млн драмов», - сказал Мкртчян.

Министр также отметил, что программой не могут воспользоваться лица, состоявшие на учете в Республике Армения до принудительного перемещения.