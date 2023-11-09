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На первичные потребительские расходы вынужденных переселенцев из НК правительство предоставит по 50 000 драмов

На первичные потребительские расходы вынужденных переселенцев из НК правительство предоставит по 50 000 драмов

Правительство утвердило меры социальной помощи для покрытия первичных потребительских расходов вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и порядок предоставления содействия.

Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Министр отметил, что проектом предлагает двухмесячную социальную помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в размере 50 000 драмов в месяц в ноябре и декабре.

«Бенефициарами станут лица, являющиеся бенефициарами единовременной помощи в размере 100 000 драмов, за некоторыми исключениями. Бенефициарами не будут лица, временно проживающие в гостиницах или гостевых домах, не находящиеся в Республике Армения и имеющие денежные средства на банковских счетах более 2 млн драмов», - сказал Мкртчян.

Министр также отметил, что программой не могут воспользоваться лица, состоявшие на учете в Республике Армения до принудительного перемещения.


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