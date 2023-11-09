Члены правительства почтили минутой молчания память погибших в 44-дневной войне.

«Сегодня 9 ноября, и я прошу минутой молчания почтить память всех наших братьев и сестер, погибших в 44-дневной войне 2020 года», - как передает «Арменпресс», предложил Никол Пашинян.

В войне, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха 27 сентября 2020 года, армянская сторона потеряла 3 809 человек, 220 человек числятся без вести пропавшими.