США нанесли удар по военному объекту в Сирии: идут столкновения между сирийскими и американскими военными

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор идут столкновения между американскими и сирийскими военными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, со ссылкой на свой источник.

Источник сообщил, что ранним утром 9 ноября на территории восточнее реки Евфрат американские войска и союзная им курдская группировка «Сирийские демократические силы» столкнулись с сирийской армией и поддерживающими ее ополченцами.

По данным источника, в ходе столкновений применялись различные виды вооружения, в том числе тяжелая артиллерия и ракеты.

Столкновения начались после того, как США нанесли удар по восточной части Дейр-эз-Зора. В Пентагоне также заявили об этих ударах, отметив, что там находится объект, который предположительно используется силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодня (8 ноября: ред.) по указанию президента Байдена вооруженные силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами. Высокоточный удар нанесли два истребителя-бомбардировщика F-15. Это вторая операция, проведенная Соединенными Штатами в ответ на обстрелы американских войск и баз в Ираке и Сирии», - заявил министр обороны США Ллойд Остин, добавив, что США готовы предпринять любые необходимые дополнительные шаги для защиты своих людей и своих объектов.

В результате удара погибли 10 человек.

Позже другой источник Al Mayadeen сообщил, что американская авиабаза вблизи газового месторождения Конико к востоку от Дейр-эз-Зора подверглась атаке ракет и беспилотников. 15 ракет были выпущены по американской военной базе вблизи нефтяного месторождения аль-Омар в ответ на американскую атаку.