Арарат Мирзоян приветствовал заявление министров ИД стран G7 о насильственном перемещении армян из Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян приветствовал заявление министров иностранных дел стран G7, призывающее Азербайджан полностью выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Welcoming G7 statement,we underline that strong intl steps &clear public commitments by all involved parties are paramount for normalization btw ARM & AZ in line w/Granada statement, &to address needs of #Armenians forcibly displaced from #NagornoKarabakh.has such a commitment. pic.twitter.com/Q9SADIipG0 — Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) November 8, 2023

«Приветствуя заявление G7, подчеркиваем, что решительные международные шаги и четкие публичные обязательства всех вовлеченных сторон имеют первостепенное значение для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и удовлетворения потребностей армян, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, согласно заявлению Гранады. У Армении есть такое обязательство», - сообщает «Арменпресс», написал Мирзоян в своем микроблоге в X.

На встрече министров иностранных дел стран G7, прошедшей в Токио, обсуждались и последствия насильственного перемещения армян из Нагорного Карабаха. Министры иностранных дел опубликовали заявление.

«Мы серьезно обеспокоены гуманитарными последствиями перемещения армян из Нагорного Карабаха после военной операции, проведенной Азербайджаном. Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и приветствуем международные усилия по удовлетворению неотложных гуманитарных нужд. Мы подчеркиваем наше содействие установлению стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности», - говорится в заявлении министров ИД стран G7.