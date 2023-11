Арарат Мирзоян приветствовал заявление министров ИД стран G7 о насильственном перемещении армян из Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян приветствовал заявление министров иностранных дел стран G7, призывающее Азербайджан полностью выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Welcoming G7 statement,we underline that strong intl steps &clear public commitments by all involved parties are paramount for normalization btw ARM & AZ in line w/Granada statement, &to address needs of #Armenians forcibly displaced from #NagornoKarabakh.has such a commitment. pic.twitter.com/Q9SADIipG0