Американская военная база в Ираке подверглась атаке БПЛА, в посольстве США в Багдаде прозвучал сигнал тревоги

Американская авиабаза аль-Харир на севере Ирака подверглась атаке вооруженных БПЛА, чему предшествовали сигналы тревоги в посольстве США в Багдаде. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство «Reuters».

Сирены у посольства США сработали вечером 8 ноября, однако сообщений о каких-либо повреждениях здания или пострадавших не поступало. Посольство США и правительство Ирака пока не прокомментировали ситуацию.

Ответственность за нападение на авиабазу взяла на себя группировка под названием «Исламское сопротивление Ирака». Согласно заявлению группы, авиабазу атаковали два БПЛА.

Базы американских и международных сил, расположенные в Ираке и на границе с Сирией, подверглись десяткам атак в ходе продолжающейся более месяца войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Официальные лица США заявили, что, удары не достигли своих целей, благодаря сильным системам обороны. Ответственных за нападения они назвали группировками, поддерживаемыми Ираном.

Исламское сопротивление в Ираке взяло на себя ответственность за большинство нападений, заявив, что они были осуществлены в ответ на поддержку США Израиля в нынешнем конфликте между Израилем и ХАМАС.

Премьер-министр Ирака обещал привлечь к ответственности виновных в нападении на военные базы США и коалиции.

В результате атаки ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты 1400 человек, около 240 человек взяты в плен. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 10 500 человек. 40% из них - дети.