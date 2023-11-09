Европейские индексы - 08-11-23

МОСКВА, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.51% и составил 15229.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 7034.16 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7401.72 пункта, а российский RTSI вырос на 0.53% и составил 1113.03 пункта.