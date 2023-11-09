На территории Дилижанского национального парка продолжаются работы по тушению пожара

На территории Дилижанского национального парка уже четвертый день продолжаются работы по тушению пожара. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Спасательной службы МВД.

9 ноября в 07:00 на место происшествия выехали 15 спасателей, чтобы возобновить работы по тушению пожара.

На площади около 3 га все еще имеются дымящиеся очаги.

6 ноября в 13:30 в Центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступил сигнал тревоги о том, что видны столбы дыма из леса, прилегающего к Монастырскому комплексу Агарцин.

Пожар локализовали 6 ноября в 17:51.